Albstadt Gebäude nach Erdbeben nicht beschädigt

Laut den Messungen des Landeserdbebendienstes Südwest am Regierungspräsidium Freiburg war das erste Nachbeben am Montagnachmittag mit einer Stärke von 1,9 gegen 14.31 Uhr leicht zu spüren. Ein weiteres Nachbeben, das in den frühen Morgenstunden am Dienstag gemessen wurde, hatte lediglich eine Stärke von 0,7 und dürfte - so der Landeserdbebendienst - nicht spürbar gewesen sein.