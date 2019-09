Albstadt Gasthaus Schlitzohr steht in Flammen

Nach ersten Informationen vor Ort steht das Gebäude an der Verbindungsstraße nach Neuweiler seit 3.15 Uhr in Vollbrand. Die Feuerwehr Albstadt ist mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden hinziehen. Solange bleibt die Straße nach Neuweiler für den Durchgangsverkehr gesperrt.