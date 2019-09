Albstadt Gast rastet in Mc Donalds völlig aus 

Der Mann warf ohne ersichtlichen Grund mit Deko um sich und griff mehrere Besucher des Schnellrestaurants an.

Am schlimmsten erwischte es einen 25-jährigen Gast, dem der tobende Täter einen Granitstein an den Kopf schlug. Der 25-Jährige blutete danach stark. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm den Schläger in Gewahrsam. Gegen den 43-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.