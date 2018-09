Albstadt Ganz einfach – und trotzdem nie simpel

Welches Werk von Mozart ist das populärste? Wohl ohne jede Frage die "Kleine Nachtmusik" – man mag sie hundertmal gehört und sich womöglich an ihr satt gehört haben, und dennoch wird man sie in der wohldurchdachten und ansprechenden Interpretation von Martin Künstner und dem Ebinger Kammerorchester als taufrisch und neu empfunden haben. Künstner berichtete in seiner Anmoderation über die Entstehungsgeschichte des Werkes, das zeitgleich mit dem "Don Giovanni" entstanden war und trotzdem so ganz anders anmutet als die in ein düsteres Pandämonium mündende Oper.

Faszinierend einfach sei sie, erklärte Künstner, dabei aber niemals simpel. Danach erklang sie – zuerst die zauberhafte Musik des Allegro, anschließend die zärtliche "Romance", das elegante Menuett, das Rondo und zu guter letzt die Reprise des temperamentvollen ersten Satzes. Der Lohn dafür war rauschender, lang anhaltenden Applaus.