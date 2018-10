Albstadt Gangster, Laser und Gatling Guns

Ebenfalls am Freitag, 2. November, stehen "The Gatling Guns" ab 21 Uhr in der Alten Kanzlei in der Johann-Philipp-Palm-Straße auf der Bühne. Das Trio steht für klassischen Rock ’n’ Roll und Country-Musik. Der Eintritt ist frei.

Jugendliche von neun bis zwölf Jahren dürfen sich auf ein abendliches Erlebnis in der Stadtbücherei Ebingen freuen, wo am Freitag, 2. November, die "Gangster School" öffnet. Basis des Leseabends mit Bücherei-Rallye, der bis 23 Uhr dauert, ist das gleichnamige Buch von Kate Wiseman. Die Teilnahme kostet fünf Euro, und eine Anmeldung in der Bücherei ist erforderlich.