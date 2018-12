Albstadt Galerieverein feiert unter Freunden

Auf das Schwabenalter des Fördervereins ging Oberbürgermeister Klaus Konzelmann ein – und gab zu bedenken, dass manche schon vor dem 40. Geburtstag gescheit seien: "Schon die Geburt des Galerievereins war von Weisheit geleitet." Mit der Schaffung einer bürgerlichen Institution habe man ein gutes Fundament geschaffen, um Kunst und Kultur eine Heimat in Albstadt zu geben.

Dass man mit 40 eigentlich noch recht jung ist, verdeutlichte die beschwingte Musik des Saxofonquartetts des Städtischen Orchesters Albstadt. Gründungsmitglied Martin Sauter gab in seiner Präsentation "Unter Freunden" launige Einblicke in die Arbeit des Fördervereins. So zeigte er die bekannten Zeichnungen vom "Hans Guck-in-die-Luft" aus dem Kinderbuch "Struwwelpeter" und erzählte, wie auf einer Künstlerreise nach Holland der damalige Museumsdirektor Adolf Smitmans in einen Brunnen fiel, weil er sich zu intensiv in seinen Reiseführer vertieft hatte. Das könnte der derzeitigen Direktorin Veronika Mertens wohl nicht passieren. Sie lud die Besucher ein: "Mischen Sie sich unter die Freunde Felix Hollenbergs im Erdgeschoss und statten Sie Otto Dix einen Geburtstagsbesuch ab" – der Künstler wurde just am 2. Dezember 1891 geboren.

Ein Künstlergespräch über die Kunst führten anschließend in Tillmann Damrau, Professor für Malerei an der Technischen Universität Dortmund, und Kunsthistoriker Clemens Ottnad – die beiden rühmten das Kunstmuseum Albstadt als "echte Offenbarung". Zu Ehrenmitgliedern wurden im Rahmen der Feierlichkeiten Hermann Weiss, Hans Pfarr, Brigitte Wagner, Wolfgang Bannmüller, Martin Sauter und Wolfgang Groz ernannt.