Albstadt Fußball-WM: Festmeile ist während deutscher Spiele gesperrt

In der Vorrunde wird dies nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich bei den folgenden Spielen erfolgen: am Sonntag, 17. Juni, bei der Begegnung Deutschland – Mexiko, die um 17 Uhr beginnt, am Samstag, 23. Juni, beim Spiel Deutschland – Schweden – Spielbeginn ist um 20 Uhr – und am Mittwoch, 27. Juni, beim Spiel Deutschland – Südkorea, das um 16 Uhr angepfiffen wird. Diese Absperrungen werden nur so lange aufrecht erhalten, wie es die öffentliche Sicherheit erfordert.

In den Vorrundenspielen mit Mannschaften, die viele Anhänger haben und für größere Fanansammlungen gut sind, werden sich Betriebsamt und Polizei in erhöhter Bereitschaft halten und im Bedarfsfall die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen. Sollte es nach Siegen solcher Mannschaften zu einem Autokorso kommen, wird die Polizei ihn und den verbleibenden Verkehr kanalisieren und nach angemessener Zeit dafür sorgen, dass er sich gefahrlos auflöst. Diese Methode wurde bereits bei vergangenen Welt und Europa-Meisterschaften erfolgreich angewandt.

Bei derartigen vergangenen Fußballgroßereignissen hat sich gezeigt, dass das Gasthaus Trödler und seine Umgebung ein beliebter Treffpunkt der Fußballfans sind. Um Konflikte zwischen Fußballanhängern und dem fließenden Verkehr auszuschließen und Unfallgefahren zu minimieren, wird die Gartenstraße auf Höhe des "Trödlers" bereits zu Beginn der erwähnten Fußballspiele für den Autoverkehr gesperrt.