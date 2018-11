Ausgangspunkt und Ziel der diesjährigen Herbstwanderung des Verschönerungsvereins Truchtelfingen war der Oberdigisheimer Stausee. Dort ließen sich die Teilnehmer zuerst von Wanderführer Willi Essigbeck über die Entstehung des Staubeckens informieren und wanderten dann, am See und dem dort angelegten Biotop des Kohlstattbrunnenbaches entlang, hinauf zum Geyerbad. Dazu schien die Sonne, und die herbstlichen Wälder leuchteten. Im Gasthaus Glöckle wurde die Mittagsrast eingelegt; anschließend führte der Weg zum Aussichtspunkt "Hohler Fels" und längs der Zufahrtstraße zurück zum Ausgangspunkt am See. Zum Ausklang kehrten die Mitglieder noch im Vereinsheim Schönhaldenfelsen ein. Foto: Beck