Albstadt Für Albstadt zählt nur Dreier

Trotz der bitteren Auswärtsniederlage in Rutesheim und dem weiterhin unbefriedigten Tabellenplatz 15 haben die Albstädter den Klassenerhalt noch längst nicht abgeschrieben. Ganz im Gegenteil, die Eberhart-Elf will endlich den lang ersehnten Befreiungsschlag realisieren, um wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen. "Ich glaube, dass wir uns aus dem Tabellenkeller befreien können. Wir brauchen jetzt nicht nur unsere Spieler, sondern auch die Anfeuerung durch unsere Zuschauer und zwar jedes Einzelnen", sagt der Albstädter Trainer Alexander Eberhart, der auch auf die FC-Fans baut.

Um diese schwierige Aufgabe positiv umzusetzen, muss die gesamte Mannschaft aber deutlich an ihrer Effektivität und Chancenverwertung vor dem Tor arbeiten. Denn mit nur acht Treffern aus zehn Spielen liegen die Albstädter an vorletzter Stelle der Verbandsliga.

"Wir arbeiten jetzt noch härter mit der Mannschaft als vorher, um möglichst schnell wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Es gilt endlich wieder ein Erfolgserlebnis einzufahren, um verlorenes Selbstvertrauen zurückzugewinnen", weiß der Albstädter Sportvorstand Rolf Niggel. "Wir wollen in den restlichen Paarungen der Hinrunde so viele Punkte erreichen wie möglich holen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder herzustellen."

Auch die angespannte personelle Situation bereitet ihm Sorgen: "Wir haben schon die gesamte Runde hinweg überdurchschnittlich viele verletzte Spieler. Dies zu kompensieren ist schlichtweg nicht möglich", so Niggel. Auch am Samstag wird FC 07-Coach Alexander Eberhart auf einige Akteure verzichten müssen: "Wenn wir so spielen wie gegen Rutesheim werden wir unsere Punkte holen. Allerdings fehlen uns verletzungsbedingt Matthias Endriss und Sebastian Dahlke. Hakan Aktepe wurde am Auge operiert, er wird ebenfalls fehlen. Hinter dem Einsatz von Andreas Hotz und Sebastian Schetter steht noch ein Fragezeichen. Samed Akbaba muss wegen seiner Roten Karte gegen Laupheim noch pausieren."