Albstadt Fünf Leichtverletzte bei Brand in Recyclingbetrieb

Aus noch unbekanntem Grund hatte gegen 17.30 Uhr ein Kran in der Halle – sie liegt oben am Hang auf der obersten Ebene des Geländes – Feuer gefangen; dieses griff in der Folge auf mindestens einen der vier neun mal neun Meter großen und zehn Meter tiefen Lagerbunker über, in denen der noch unsortierte Abfall lagert.