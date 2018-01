Albstadt Friederike zum Trotz

Albstadt-Ebingen. Über drei Runden sollte in diesem Winter der SnowKidz Cup des Wintersportvereins Ebingen gehen – die zweite fiel nach einem erfolgreichen Saisonauftakt dem Regenwetter zum Opfer. Die dritte hofft der Verein ungeachtet der Kapriolen von Sturmtief Friederike am kommenden Sonntag über die Bühne zu bringen. Dank dem starken Schneefall am Mittwoch besteht die Aussicht, dass es den WSV-Helfern um Pistenwalzenpilot Stephen Wohnhas gelingt, den Skihang am Degerwandlift bis zum Sonntag erneut in Form für die kleinen Skirennläufer zu bringen.