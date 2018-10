Albstadt Freundschaft wächst

Die gemeinsame Probe am Freitagabend gab den Bläsern die Möglichkeit, sich gegenseitig besser kennenzulernen, ehe sie sich am Grillabend schwäbische Spezialitäten wie Bauernbratwurst und Kartoffelsalat schmecken ließen. Am Samstag eroberten sie gemeinsam das Traufgängerle "Hexenküche" und schlossen den Nachmittag mit einem Picknick, den Tag mit einem gemeinsamen Pizzaessen im Possestüble ab.

Höhepunkt des Treffens war freilich der Gottesdienst am Sonntag bei dem die beiden Posaunenchöre gemeinsam in der Truchtelfinger Galluskirche musizierten. Nach einem Mittagessen im Kreise aller Musiker hieß es dann Abschied nehmen, und die Eckolstädter traten ihre weite Heimreise an.