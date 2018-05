Albstadt Freude über neue Bahnverbindungen

Nicht allein die Geschwindigkeitsüberschreitungen seien zu kontrollieren, so Tralmer, sondern der Verkehrsfluss sei während der Stoßzeiten zu verbessern. Ungeachtet der Frage einer Wiederinbetriebnahme der Talgangbahn müsse deshalb in jedem Fall in Zukunft auf die bestehende Trasse als Träger eines zukunftsträchtigen Verkehrs zurückgegriffen werden.