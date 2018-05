Albstadt Freude über grünes Licht für die neue Bahn

Im Mittelpunkt standen Fragen der Infrastruktur und Verkehrspolitik, nachdem aktuell der neueste Sachstand in Bezug auf die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Tübingen bis Sigmaringen bekannt geworden ist. Es sei ausdrücklich einer vorausschauenden Politik der Landkreise der Region Neckar-Alb und ihrer Gremien sowie besonders auch dem hinzugekommenen Landkreis Sigmaringen zu verdanken, dass sich diesbezüglich eine konkrete Zukunftsperspektive auftue, so Stadtverbandsvorsitzender Roland Tralmer. Dies sei allerdings nur möglich geworden, weil die Landtagsabgeordnete und Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß und Annette Widmann-Mauz hinter den Kulissen alle Hebel in Bewegung gesetzt hätten. Anders lautende "Schmähkritik" seitens des SPD-Kreisvorsitzenden sei "ein Aufschrei der politischen Bedeutungslosigkeit und eindeutig widerlegt", so Tralmer wörtlich.

Entscheidend sei eine gute Verkehrsanbindung auf Schiene und Straße, deshalb gelte es, neben der Elektrifizierung bis Albstadt auch den Ausbau der B 27 und die zeitnahe Umsetzung der Ortsumfahrungen im Auge zu behalten. In Bezug auf den innerstädtischen Verkehr waren sich die Christdemokraten einig, dass völlig klar sein müsse: In Hinblick auf die Verkehrsbelastung der Hauptdurchgangsstraße von Ebingen bis Onstmettingen sei Entlastung zwingend.

Nicht allein die Geschwindigkeitsüberschreitungen seien zu kontrollieren, so Tralmer, sondern der Verkehrsfluss sei während der Stoßzeiten zu verbessern. Ungeachtet der Frage einer Wiederinbetriebnahme der Talgangbahn müsse deshalb in jedem Fall in Zukunft auf die bestehende Trasse als Träger eines zukunftsträchtigen Verkehrs zurückgegriffen werden.