Albstadt Freiwild für Gaspedalfreunde

Jetzt wird’s richtig übersichtlich auf der vierspurigen Bundesstraße 27 im Zollernalbkreis: 100, 130, 120, dann so schnell wie man will bis zur Kreisgrenze. Da hat das Navi mit der Anzeige der aktuell erlaubten Geschwindigkeit was zu tun. Man könnte meinen, es gäbe keine größeren Probleme als Geschwindigkeitsbegrenzungen.