Albstadt Freispruch nach Sexualdelikt

Weil also keines der Familienmitglieder aussagen konnte, dass der Angeklagte bereits Sex mit dem Mädchen hatte, als dieses noch jünger als 14 Jahre alt war, und weil sich die Aussage des Opfers vor Gericht weder bei der Beschreibung des Missbrauchs, noch bei der anderer Situationen mit ihrer Aussage bei der Polizei vor mehr als drei Jahren deckte, wurde der Mann freigesprochen. Es sei jedoch ein Freispruch, so der Richter, weil nach so langer Zeit und mit den Mitteln die das Gericht hat, nicht aufzuklären sei, ob die Geschichte wahr ist oder nicht: "Es ist weder das Ergebnis, dass die junge Frau die Unwahrheit gesagt hat, noch dass der Kindesmissbrauch nicht stattfand."