Albstadt Frauentreff überreicht Spende

Der Internationale Frauentreff Albstadt hatte beim Fest der Kulturen, das im Juni gemeinsam mit dem städtischen Kulturamt auf dem Bürgerturmplatz in Ebingen ausgerichtet worden war, 1500 Euro gesammelt. Dieses Geld fließt nun in die Stiftung, die im nächsten Jahr ein neues Projekt in Gambia starten wird. Jugendliche sollen dabei in einer zweijährigen Ausbildung landwirtschaftliche Berufe erlernen. Die Erträge werden an Hotels an der Küste verkauft, und die Einnahmen fließen in die Refinanzierung des Projekts.

"Das gibt schon zwei Gewächshäuser", erklärte Friedrich Keller-Bauer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sabab Lou, in Bezug auf die Spende des Internationalen Frauentreffs.

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann zeigte sich erfreut über die Möglichkeit, ein solches Projekt unterstützen zu können.