Albstadt-Ebingen. Zum letzten Walking in diesem Jahr trifft sich die Gruppe Albstadt, Balingen und Umgebung der Frauenselbsthilfe nach Krebs am Freitag, 28. September. Treffpunkt ist um 18 Uhr der Parkplatz Kälberwiese in Ebingen. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 07435/80 54.