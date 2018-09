Albstadt-Ebingen. Zum Kloster Sießen fährt die Frauenselbsthilfe nach Krebs, Gruppe Albstadt, Balingen und Umgebung, am Montag, 1. Oktober. Anschließend halten die Teilnehmerinnen in der Kapelle in Lampertsweiler ihre Lucia-Gedenkstunde für diejenigen ab, die jeden Tag an Brustkrebs sterben. Abfahrt ist um 12.30 Uhr in Pfeffingen und um 12.40 Uhr an der Bushaltestelle Schalksburgschule. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07435/80 54.