Albstadt Fortbestand der Arztstelle ist gesichert

Dass die Praxis ihre Selbstständigkeit aufgibt und sich unter das organisatorische Dach des Klinikums begibt, hat einen ganz konkreten Hintergrund: Axel Platz, der Doyen der Praxis, ist nach 36 Jahren als praktizierender Gynäkologe in den Ruhestand gegangen; seine Nachfolge tritt die in Mössingen wohnhafte Frauenärztin Ellen Sachs-Nill an. Die Stelle zu besetzen, war alles andere als einfach; auf der Suche nach probatem Ersatz für Axel Platz hatten sich die drei Ärzte aus der Schmiechastraße mit einem Problem konfrontiert gesehen, das mittlerweile notorisch ist: Im sogenannten ländlichen Raum, wird es immer schwieriger, die Stellen niedergelassener Ärzte neu zu besetzen. Albstadt hat in jüngster Vergangenheit mehrere Praxen eingebüßt, weil niemand sie übernehmen wollte.