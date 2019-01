Albstadt-Tailfingen (key). Seit Jahrzehnten war es der erste Störfall am Skilift des Wintersportvereins Tailfingen im Schalkental, wie Jürgen Estler vom WSV betont: "Am Montagabend ging gegen 17.50 Uhr schlagartig das Licht an der Flutlichtpiste aus", berichtet Estler auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Wobei es kein genereller Stromausfall gewesen sei, denn rund um das Vereinsheim habe Licht gebrannt. Ein großes Relais, an dem die Beleuchtung für einen Teil des Flutlichthangs hänge, sei kaputt gegangen, wodurch auch der Lift betroffen gewesen sei. "Wir haben sofort einen Techniker hinzugezogen", so Estler weiter, und das Relais sei inzwischen ausgetauscht. "Der Vorfall tut uns sehr leid, weil doch einige Wintersportler da waren", betont er. Inzwischen funktioniere die 43 Flutlichter umfassende Anlage aber wieder komplett. Der WSV Tailfingen ist am Donnerstag, 10. Januar, ab 18.50 Uhr in der Landesschau Baden-Württemberg im SWR Fernsehen zu sehen. Am Donnerstagfrüh wird dort gefilmt.