Albstadt Floriansjünger blicken auf das Jahr 2018

Den Anfang macht diesmal die Abteilung Pfeffingen am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr im dortigen Feuerwehrhaus, gefolgt von der Abteilung Ebingen am darauffolgenden Freitag, 25. Januar, ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus.

Die Margrethausener Wehr tagt am Samstag, 26. Januar, ab 18 Uhr im Feuerwehrhaus. Als nächste folgt die Abteilung Onstmettingen am Freitag, 1. Februar, ab 19 Uhr im Schützenhaus. Im Bergcafé Burgfelden trifft sich die dortige Abteilung am Samstag, 2. Februar, um 19 Uhr. Eine Woche später, am 9. Februar ab 19.30 Uhr, ist die Abteilung Laufen im Feuerwehrhaus versammelt. Die Abteilung Lautlingen folgt am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr im Feuerwehrhaus und die Abteilung Tailfingen am Freitag, 1. März, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus.

Den Abschluss macht die Versammlung der Gesamtwehr am Freitag, 8. März, ab 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Laufen, wo bereits ab 19 Uhr ein Abendessen serviert wird.