Albstadt Fliegend und schwerelos schwebend

Außer Rand und Band waren Jolanta Schiebers Step-Aerobic-Sportlerinnen: Sie bewiesen, kraftvoll und schön choreografiert, dass Fitness sehr ästhetisch aussehen kann und ernteten donnernden Applaus. Viel ruhiger angehen ließen es dafür die Traumtänzer, die unter Andrea Stolls Leitung in fließenden Bewegungen und Gewändern von der klammernden Liebe "Can’t Go On Without You" – ich kann nicht ohne Dich leben – erzählten. Originell war ihre Show mit zehn Stühlen, die sie geschickt für tänzerische Kettenreaktionen einsetzten: eine besonders pfiffige Idee.

Still und staunend bewunderten die Zuschauer Conny Heinz: Die Yoga-Lehrerin präsentierte in der Luft mit Hilfe eines großen Tuchs, an dem sie mal kopfüber, mal in der Waagerechten hing, wie schwerelos und ästhetisch Yoga-Übungen sein können. Und ganz nebenbei: schonend und stärkend für Rücken und Muskulatur.

Humor spielte hingegen mit, als Uschi Ringles Frauen-Gruppe ihren "Gigolo" – angehimmelt von acht Damen mit pinkfarbenen Perücken – den Verführer spielen ließ und Evelyn Karstens Ligaturnerinnen eine flotte Pyjama-Party mit vielen akrobatischen Elementen und Flik-Flaks feierten. Sie glänzten außerdem als sportliche Schuhplattlerinnen bei der "Wiesengaudi" im sexy Trachten-Outfit. Und dann wächst da ja noch etwas nach: Die Nachwuchs-Ligaturnerinnen, die Alice Thoma, Ronja und Pamela Schumacher trainieren, erzählten in drolligen Kostümen die Geschichte von "Tabaluga" und ließen es dabei nicht an präzisen Sprüngen und ausdrucksstarken Figuren fehlen.

Humor-Höhepunkt zum Schluss war allerdings die Überraschung der TG Allgäu: Am Klavier ließen Jürgen Hartners Männer die Hosen runter und machten das Publikum glauben, dass die 88 Tasten sich nicht nur mit den Händen gut spielen lassen. So waren Hunderte Zuschauer bestens gelaunt, als sie ins Foyer strömten, um die Leckereien am Buffet zu genießen und zu Otto Hoppes Hits das Tanzbein zu schwingen. Tanzen ist schließlich auch Sport – gesunder noch dazu.

n Online Zu schnell fürs Foto? Ein Video steht ab Montagmittag im Internet unter www.schwarzwaelder-bote.de