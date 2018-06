Albstadt Flexibilität ist gefragt beim Sommerfest

Einmal im Monat lädt das Mitarbeiterteam im Namen der evangelischen Kirchengemeinde Truchtelfingen zur unterhaltsamen Runde ein. Vor drei Jahren übernahmen Jutta Renz, Iris Beck und Brigitte Spiller die Aufgabe, die ihnen, so Renz, "unwahrscheinlich Spaß" macht. Und das merkt man dem Team auch an: Liebevoll sind die Tische dekoriert, an denen jedes Mal über 40 Teilnehmer Platz nehmen.

Beim Sommerfest nutzten alle die frohe Runde, um gemeinsam Volkslieder und Choräle zu singen, und die Eisbecher, welche die Mitarbeiterinnen den Besuchern servierten, hätte jedem Eiscafé zur Ehre gereicht.

Auch eine Andacht gehört zum Programm des Seniorenkreises fest dazu, manchmal ist dazu auch Ortspfarrer Christoph Grosse zu Gast. Beim nächsten Mal gehen die Senioren auf Reisen: Am 5. Juli besuchen sie das Langenenslinger Zuckergässle.