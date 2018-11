Albstadt Flashmob: Musiker erobern den Spitalhof

Albstadt-Ebingen - Wo sonst die Heilsarmee ihre Lieder schmettert, hat die junge Kulturwoche #kulturundso den Wochenmarkt-Kunden in Ebingen diesmal ein veritables Event beschert: Aus allen Himmelsrichtungen stürmten die jungen Musiker des Musikvereins Onstmettingen den Spitalhof und spielten knackige Ständchen: "24 Or 6 To 4", "How Far I’ll Go" und "You’ll Be In My Heart" dirigierte Sebastian Rathmann, Musikdirektor und spiritus rector des jungen Orchesters.