Albstadt Flächenverbrauch begrenzen

Bis jetzt sind in ganz Albstadt alle Verbrauchermärkte, auch der neue Baumarkt, platz- und ressourcenschonend im Talgrund. Warum wird nun von dieser Regelung abgewichen? Selbst Albstadts größter Steuerzahler, Groz-Beckert, baut neu im Tal, eingebettet von anderen Gewerbetreibenden und Wohnhäusern. Nun hat ein auswärtiger Investor Interesse, und alles ist anders. Es wird in Vorleistung ein Straßenknotenpunkt, eine Brücke und eine Straße in ein unbebautes Naturgebiet gebaut, wahrscheinlich vor dem Bau der Umgehungsstraße.