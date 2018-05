Albstadt Fit in das nächste Schuljahr

Albstadt-Margrethausen. Sommerschule – was ist das? In der letzten Woche der Sommerferien wird Schülern, die nicht unbedingt zu den Klassenbesten gehören, die Lerndefizite haben, aber grundsätzlich motiviert und lernwillig sind, eine spezielle Förderung zuteil: Fünf Tage lang erhalten sie eine Art Nachhilfeunterricht, der auf so bekömmliche Weise mit Freizeit- und Erlebnisangeboten kombiniert ist, dass nicht in Vergessenheit gerät, dass die Ferien noch nicht zu Ende sind.

In Albstadt hat es so etwas schon einmal gegeben: Bis vor vier Jahren wurden regelmäßig ausgewählte Albstädter Jugendliche, angehende Achtklässler, die versetzt worden waren, aber dennoch einen zusätzlichen Motivationsschub und Erfolgserlebnisse brauchen konnten, unter der Devise "Lernen und erleben" fit fürs neue Schuljahr gemacht. Das Programm, das sie geboten bekamen, umfasste neben mehr oder weniger spielerischen Trainingseinheiten in Deutsch und Mathematik jede Menge Sport, beispielsweise Mountainbike- und Kunstradfahren, Stabfechten und Schwimmen. Dabei erwarben sie neben Erkenntnissen einerseits und Körperbeherrschung andererseits noch etwas drittes, nämlich Selbstbewusstsein, das sie im neuen Schuljahr gut brauchen konnten.

Schauplatz dieser Albstädter Sommerschule war die Landessportschule in Tailfingen – deshalb der Programmschwerpunkt Sport. Die steht aber nicht mehr zur Verfügung; in den vergangenen Jahren gab es in Albstadt keine Sommerschule. Jetzt kommt sie wieder, aber unter veränderten Vorzeichen. Waren früher Jugendliche die Zielgruppe der pädagogischen Offerten, so nimmt das Kultusministerium nun erstmals Grundschüler in den Fokus. Acht Schulstandorte hat sie für das Experiment ausgewählt, Albstadt ist einer davon und der Naturwissenschaftlich-technische Stützpunkt der dafür auserkorene Lern- und Erlebnisort.