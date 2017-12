Albstadt Filmstars in der Kirche

Technisch interessierte Jugendliche drehten gemeinsam mit Felix Nefzer, der gerade sein Freies Soziales Jahr beim evangelischen Jugendwerk absolviert, einen spannenden Trickfilm. Die anderen Youngsters waren an verschiedenen Sets beteiligt – gefilmt wurde auch im Glockenturm der Galluskirche. Die beiden Filme werden im Gottesdienst am Sonntag, 14. Januar, in der Kirche gezeigt; Beginn ist um 10 Uhr.