Albstadt Fiatisti feiern mit Hansy und Hase Felix

Er ist Botschafter für den Schwarzwald, von Beruf eigentlich Bäcker und Konditor – und ein richtig sympathischer Kerl: In einem Fiat hat Hansy Vogt einst zum ersten Mal geküsst, und zwar die Frau, mit der er seit 25 Jahren glücklich verheiratet ist. Was also lag näher für den Entertainer, Sänger, Bauchredner und Comedian, als im Fiat-Autohaus Maier in Tailfingen das Kundenfest zu bereichern? "Weil Du ein Herz hast, wie ein Bergwerk" singt er heuer bei jedem Auftritt für seine Frau – und in Tailfingen für Willy und Carmen Krug, die immer noch verliebten Seniorchefs. Für Gerd Krug hat er die 13. Auszeichnung "1A Autohaus" von "Markt Intern" mitgebracht – obwohl seine mannstolle "Frau Wäber" beim Geschäftsführer gar nicht landen kann: Der ist ja schon mit seiner Andrea glücklich und den Kindern Felix und Jessica, die bereits im Familienunternehmen mitarbeiten, ein vorbildlicher Vater. Nur zu einem Tänzchen mit Frau Wäber lässt er sich hinreißen und trägt sie sogar auf Händen: Für Fiat-Fans tut Gerd Krug (fast) alles. Wenn dann Herzensbrecher Hansy singt und sein Hase Felix bauchrednerische Sprüche klopft, schunkelt und lacht das Publikum, dass an den großen Schaufenstern das Kondenswasser läuft. Erst recht, wenn Stammkunde Hans Conzelmann und Werkstattmeister Filippo Gagliano auf der Bühne mit Hansy Vogt spielen dürfen. Die gute Bewirtung tat ein Übriges zum Gelingen des Festes der "Fiatisti" am ausgelassenen Abend in Rot.