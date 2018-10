Albstadt Festhalle ist schnell voll besetzt

Als sich am Samstag gegen 17 Uhr die Türen der Festhalle öffneten, war der Andrang bereits sehr groß. Überwiegend jüngere Besucher in Dirndl oder Lederhose, in Trachtenbluse oder Trachtenhemd wollten bei diesem Ereignis dabei sein.

In Onstmettingen, wie es so schön heißt, ist manches anders, dort geht man bereits am Spätnachmittag zum Oktoberfest. Und dies in Scharen.

Schnell war die Festhalle voll besetzt, ganz zur Freude des MVO-Vorsitzenden Norbert Metzger und seines Teams.