Albstadt Ferienkinder tauchen diesmal ein in Walt Disneys Welt

Der volle Elternbeitrag für die gesamten drei Wochen beträgt 220 Euro, ermäßigt 182,50 Euro, für zwei Wochen 170 Euro und ermäßigt 145 Euro. Die Kosten für eine Woche liegen bei 110 Euro, ermäßigt 97,50 Euro. Bei einer Verlängerung der Teilnahme auf die ganze Freizeit wird nur noch der Differenzbetrag zum normalen Beitrag erhoben.

Eine spezielle Gruppe für Drei- bis Vierjährige sind die "Waldknöpfle". Die gemischte Gruppe für Mädchen und Jungen wird von pädagogischem Fachpersonal, abgestimmt auf ihr Alter, besonders betreut. Informationen erhalten Interessierte im Internet unter der Adresse www.ferienwaldheim-ebingen.de, bei Nicole Steinhöfer, Telefon 07431/98 10 749, und Anja Fritschi, 07431/98 12 51. Die Kosten für dieses Angebot liegen für drei Wochen bei 240 Euro, ermäßigt 202,50 Euro, für zwei Wochen bei 190 Euro, ermäßigt 165 Euro, und für eine Woche bei 130 Euro, ermäßigt 117,50 Euro.

Weil der Preis für die Beförderung mit Bussen in den vergangenen Jahren ebenso gestiegen sei wie die Zahl der Kinder, können nicht mehr alle Kinder in den Bussen sicher transportiert werden. Weil ein weiterer Bus zu teuer wäre, wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird diesmal eine begrenzte Zahl von Busfahrkarten verkauft. Sie kosten pro Woche zehn Euro und können am Anmeldetag erworben werden.