Albstadt Felsbrocken reißt Tank von Sattelzug auf

Albstadt-Lautlingen - Bei einem Unfall auf dem Parkplatzareal des Gartenzentrums Dehner in Lautlingen sind am Mittwochmorgen zwischen 200 und 250 Liter Dieseltreibstoff ausgeflossen. Laut Angaben der Feuerwehr war ein Sattelzug der Firma Dehner gegen 9.30 Uhr beim Manövrieren an einem der großen Felssteine am Rand des Platzes hängen geblieben und hatte sich den Tank aufgerissen. Der fasst annähernd 500 Liter, knapp die Hälfte davon floss aus und wurde von der umgehend alarmierten Feuerwehr mit Ölbinder behandelt.