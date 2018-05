Albstadt Fehlt nur der Name

Albstadt (janö). "Noch Namenlos" steht auf der Titelseite des Hefts, das die Katholiken der Seelsorgeeinheit Ebingen, Margrethausen und Lautlingen dieser Tage in ihren Briefkästen finden. Hinter dem "Decknamen" verbirgt sich ein neues "Kirchenblatt" – so der provisorische Arbeitstitel – ; das künftig kostenlos an alle katholischen Haushalte verteilt wird. Es ersetzt das alte, erscheint im Zwei-Monats-Turnus, ist durchgängig in Farbe gehalten und enthält Informationen aus dem Leben der Seelsorgeeinheit und ihrer Teilgemeinden sowie den Gottesdienstplan für die jeweiligen zwei Monate. Die Redaktion besteht aus Diakon Michael Weimer, Shelley Matassa, Martina Behrens-Reinke, Doris Schreyeck, Hans Raab, Jannik Nölke und Grafikdesignerin Stefanie Schreyeck.