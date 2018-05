Albstadt FC07 geht in Ehingen leer aus

Ein erneuter Fehler der Blau-Weißen sorgte in der 75. Minute dann aber für den Ehinger Führungstreffer. Der bereits mit gelb vor belastete Hakan Aktepe war im Zweikampf dementsprechend vorsichtig zur Sache gegangen, worauf Timo Barwan zum 1:0 einschoss.

Albstadt tat jetzt gezwungenermaßen mehr für die Offensive. Aber es waren hauptsächlich Standardsituationen, in denen sich die Nullsiebener dem gegnerischen Kasten annäherten. So jagte Pietro Fiorenza einen Freistoß aus 25 Metern haarscharf neben den Pfosten (80.). Kurz vor Ende brachte Hakan Aktepe nochmals einen Eckball gefährlich in den Strafraum, wo sich Marc Bitzer hoch schraubte und die Kugel aufs Tor köpfte. SSV-Torhüter Benjamin Gralla war hellwach und hielt seinem Team per Glanzparade den Dreier fest. FC 07 Albstadt: Aller; Dahlke, Akbaba, Bitzer, Rumpel (56. Fiorenza), H. Aktepe, Andreas Hotz, A. Aktepe (25. Jovanovic), Armin Hotz, Sumser (56. Vettermann), Letsch (82. T. Koch). Tor: 1:0 Barwan (75.). Schiedsrichter: Bahri Kurz (Wimsheim) Zuschauer: 220