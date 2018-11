Albstadt FC will Erfolgsserie fortsetzen

Nach den zuletzt überzeugenden Auftritten wie deutlichen 4:1-Erfolg bei der TSG Tübingen, starten die Albstädter Blau-Weißen selbstbewußt in die letzte Partie vor der Winterpause.

In der Vorwoche gab es für die Nullsiebener ein Happy End auf dem Tübinger Kunstrasen. Nach einer mannschaftlich überragender Gesamtleistung und einem 4:1-Erfolg wurde das Team zurecht von seinen Anhängern frenetisch gefeiert. Somit untermauerte die Albstädter Mannschaft ihr Unterfangen zur Aufholjagd zu blasen nach einer alles andere als zufriedenstellenden Vorrunde. Trotz dreier Siege aus den vergangenen vier Spielen ist das Eberhart-Team als 13. weiterhin mitten in der Gefahrenzone. Zwar ist der FC 07 momentan nur noch drei Punkte vom rettenden Ufer entfernt, aber auch Schlusslicht SV Breuningsweiler hat nur vier Punkte Rückstand auf die Blau-Weißen. Deshalb gilt es auch im letzten Punktspiel vor der Winterpause für Albstadt, weiter fleißig zu punkten.

Dies weiß auch FC 07-Trainer Alexander Eberhart. "Der 4:1-Auswärtssieg in Tübingen war absolut wichtig, und wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Die Liga ist bis auf wenige Ausnahmen absolut ausgeglichen besetzt. Das sieht man an den derzeitigen Ergebnissen, da kann Jeder, entsprechend der Tagesform, Jeden schlagen. Ein Punkt oder natürlich ein weiterer Dreier in Echterdingen wäre natürlich für uns goldwert, um etwas beruhigter in die Winterpause zu gehen."