Albstadt FC Pfeffingen feiert buntes Jubiläum

Landauf, landab ist das zunehmend rückläufige Ehrenamt Thema. Nicht so beim Pfeffinger Fußballclub. Als große Familie wickelte der Verein mit mehr als 300 Helfern an drei Tagen sein 100. Jubiläum ab. Sicher trug das traumhafte Wetter seinen Teil bei, doch, was der Verein auf die Beine gestellt hatte, ist fast beispiellos.

Den Grundstein legten vor 100 Jahren 22 fußballbegeisterte Männer, die den Verein am Samstag, 19. Juli 1919, im Gasthaus Linde gründeten. Die Gründungväter ahnten nicht, welch großes Ereignis 2019 gefeiert wird.

Im Mittelpunkt der drei Jubiläumstage stand der runde Ball. Am ersten Tag begannen die Festivitäten als einmalige Sache mit dem größten Neunerknallen aller Zeiten. Passend zum stolzen Alter des FC mit hundert Teams. Am Samstag und Sonntag traten alle Pfeffinger Mannschaften in neuen, einheitlichen Retro-Trikots "Made in Pfeffingen" zu ihren Turnieren oder Freundschaftsspielen an. Sportlicher Höhepunkt war das Hauptspiel der ersten Mannschaft gegen den Regionalligisten TSG Balingen, die 0:10-Niederlage war zweitrangig.