Albstadt FC 07 wartet weiter auf Dreier

Die Nullsiebener waren personell geschwächt nach Remseck gereist: Torjäger Pietro Forenza, Fabian Letsch und Rico Vettermann waren verletzungsbedingt nicht im Kader; Marco Sumser und Matthias Endriß mussten leicht angeschlagen zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Der Gastgeber versuchte in den ersten 30 Minuten ein frühes Tor zu erzielen, war spielbestimmend, aber die aufmerksam agierende FC 07-Abwehr stand gut und ließ nicht viel zu. Die erste nennenswerte Torchance hatte der VfB erst in der 25. Minute. doch einen Leichtsinnsfehler in der FC-Verteidigung konnte VfB-Torjäger Nesreddine Kenniche nicht nutzen. Ein schnell vorgetragener Albstädter Konter hätte fast die 1:0-Führung für die Blauweißen bedeutet. Philipp Rumpel spielte auf Hakan Aktepe – sein Schuss aus halblinker Position flog knapp links am Pfosten vorbei (29.). Eine weitere gute Möglichkeit ließ der FC 07 in der 38. Minute ungenutzt: Nach Zuspiel von Marc Bitzer in die Schnittstelle auf Nicolas Gil Rodriguez legte sich dieser den Ball zu weit vor.

Im zweiten Abschnitt wurde der VfB deutlich gefährlicher. Vor allem der eingewechselte Victor Ribeiro machte auf der rechten Außenbahn mächtig Dampf. Kurz nach der Pause wäre fast doch das 1:0 für die Gäste gefallen. Den guten Konter-Vorstoß über die linke Seite nutzte Rumpel nicht, sein Drehschuss aus 16 Metern überflog knapp die Querlatte (50.). Ein FC 07-Eckball entwickelte sich danach zum "Bumerang" – Neckarrems eroberte sich den Ball und konterte über die rechte Seite, wo ribeiro mit einem strammen Flachschuss aus 16 Metern den Innenpfosten traf, und von dort prallte der Ball zum 1:0 (64.) hinter die Linie.