Albstadt FC 07 sagt mit Pleite Servus

Nach dem Kabinengang nahm FC-Trainer Alexander Eberhart einen Vierfachwechsel vor, der zunächst für etwas frischen Wind sorgte. Die Blau-Weißen machten mehr Dampf und verbuchten die eine oder andere Halbchance. Lange währte die Hoffnung jedoch nicht, denn in der 60. Minute klingelte es im Albstädter Kasten erneut: Lukas Baumann war es, der den Ball nach Vorarbeit von Bemmerer zum 0:4 in den Winkel köpfte. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Möglichkeiten. So hatte FC-Stürmer Pietro Fiorenza das 1:4 auf dem Schlappen, scheiterte im Eins-gegen-Eins jedoch an TSG-Keeper Ruben Götz. FC 07 Albstadt: Aller; T. Koch (46. Dahlke), Rumpel, H. Aktepe (46. Vettermann), B. Koch, Andreas Hotz, A. Aktepe (46. Jovanovic), Fiorenza, Armin Hotz, Sumser, Bagli (46. Kumi). Tore: 0:1 Overcenko (11.), 0:2 Demir (29.), 0:3 Hofmann (36.). Schiedsrichter: Maurice Kern (Stuttgart). Zuschauer: 230