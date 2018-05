Albstadt FC 07 gewinnt Tore-Festival

Die Zuschauer im Albstadion erlebten einen furiosen Auftakt, denn bereits nach drei Minuten durften die Albstädter Fans jubeln: Abussamed erkämpfte im Mittelfeld den Ball, passte nach links zu Philipp Rumpel, dessen präzise Flanke in den Strafraum über Magnus Haas hinweg segelte und bei Torjäger Pietro Fiorenza landete, der den Ball mit der Brust annehm und fulminant zum 1:0 unter die Latte hämmerte. Doch die Gäste demonstrierten eindrucksvoll, warum sie über die beste Offensive der Liga verfügen. Nach einer Eckballserie war es im dritten Versuch Kay Rosmer, der den Ball aus dem Gewühl heraus zum 1:1 (6.) über die Linie drückte. Und es blieb furios, denn nach einem Albstädter Einwurf kam Tübingen zu einem gefährlichen Konter. Den Schuss von Luca Alfonzo parierte FC-Goalie Mario Aller, und der Nachschuss von Tobias Dierberger wurde noch zur Ecke geklärt. Keine gute Figur machte der Albstädter Keeper aber in der 19. Minute, als er nach einem hohen Freistoß in den Strafraum von Lars Lack den Ball durch die Finger flutschen ließ. Dahinter lauerte Pirmin Glück, der zum 1:2 einnickte.

Die Nullsiebener zeigten sich aber nicht geschockt, sondern erhöhten den Druck und erspielten sich in der Folge gute Möglichkeiten durch Rumpel (27.), Marco Sumser (30.), Hakan Aktepe (36.). und Fiorenza (37.). Doch zwei Minuten später war es dann soweit: Der Ball kam auf die rechte Seite zu Fiorenza, der seinen Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball zum 2:2-Ausgleich versenkte. Damit aber nicht genug: In der 43. Minute schoss Rumpel einen Freistoß aus 20 Metern zwar in die Tübinger Mauer, der Ball landete aber bei Hakan Aktepe, der abzog, und noch leicht abgefälscht landete das Leder zum 3:2 im Winkel.

Zu Beginn der zweiten Hälfte leistete sich Aller den nächsten Klops, als er einen Rückpass direkt in die Füße von Alfonzo spielte; aber Gäste konnten dieses Geschenk nicht nutzen, denn Akbaba klärte in höchster Not (50.). Auf der Gegenseite landete ein weiter Ball bei Sumser, der sich im Laufduell behauptete, aber knapp vorbei schoss (52.).