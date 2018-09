Fußball FC 07 Albstadt will in Dorfmerkingen nachlegen

Neben den Neuzugängen, bilden Torhüter Christan Zech, Marco Haller, Simon Vessel, Daniel Nietzer, Benjamin Schiele und Fabian Janik eine erfahrene Achse im Team der Rotschwarzen. Apropos Neuzugänge - die haben sich bereits gut integriert. Neben Onur Mutlu (kam vom TSV Neu-Ulm) - er traf in fünf Spielen schon dreimal ins gegnerische Tor, hat auch Youngster Fabio Mango (U19 des 1. FC Heidenheim) schon auf sich aufmerksam gemacht, gleich zweimal traf er zuletzt beim 4:2-Auswärtssieg in Breuningsweiler. Mit nun 11 Zählern ist Dorfmerkingen punktgleich mit Tabellenführer Neckarrems und Rutesheim

Nicht so gerne erinnert man sich auf Albstädter Seite an die Paarungen gegen Dorfmerkingen in der Vorsaison. Beide Vergleiche gingen mit 0:3 und 1:2 Zuhause verloren. Diesmal wollen es Blau-Weißen besser machen und mit Punkten im Gepäck von der Ostalb zurückkehren.

Erneut improvisieren muss FC-Trainer Eberhart in Sachen Personal: Zwar sind Philipp Rumpel und Marcelo Anicito wieder im Kader, dafür muss er auf Armin und Andreas Hotz aus privaten Gründen verzichtener Schwester verhindert sind. Der FC 07 Albstadt bietet seinen Fans Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus nach Dorfmerkingen an. Abfahrt ist am Samstag um 11 Uhr an der Albstadion-Haltestelle.