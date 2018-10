Albstadt FC 07 Albstadt: Markus Conzelmann löst Uwe Baur an der Spitze ab

In seinem Jahresrückblick verwies Uwe Baur darauf, dass der FC 07 derzeit als einziger Fußballverein in Deutschland ein Jugendzertifikat im Bereich Kinderschutz vorweisen kann. Die vergangene Saison war die bisher beste in der Verbandsliga und für die U23 eine geradezu sensationelle. Das Vorstandsteam hat sich im Bereich Sport verstärkt, der Burger King Supercup war ein Erfolg, und neue Sponsoren hat der FC 07 auch gewonnen. "Damit haben wir wirtschaftlich wieder einen Schritt nach vorne gemacht und sind gut aufgestellt."

Der Wermutstropfen: Das Thema Ehrenamt ist ein Dauerproblem – es werde immer schwieriger, Mitarbeiter zu gewinnen, klagte Uwe Baur. Dabei brauche der Verein ein breiteres Fundament, um neue Mitglieder, Sponsoren und Zuschauer zu gewinnen. Thema Nachwuchsarbeit: In den unteren Altersklassen sehe es gut aus, die oberen seien dagegen "unsere größte Baustelle".

Alle Verbindlichkeiten sind abgelöst