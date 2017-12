Albstadt Faszination Fliegen

Nach einer kurzen theoretischen Einführung und einigen Experimenten machten sich die Kinder der Klasse 3 a von Brigitte Wilke auch selbst ans Werk. Ihre Aufgabe war es, einen Bumerang aus Holz zu basteln.

Beim Raspeln und Schleifen passten die Drittklässler genau auf, an welchen Stellen die Flügel des Bumerangs gewölbt und an welchen sie flach und gerade sein sollen. Jeder Bumerang wurde dann noch bemalt, geölt – und die Namen der Kinder wurden in die Oberfläche eingebrannt.

Das Allerbeste kam am Schluss: Die Schüler probierten ihre selbstgebastelten Fluggeräte aus. Und auch die richtige Wurftechnik haben sie schnell gelernt.