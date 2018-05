Albstadt Familientreffen einmal anders

Albstadt-Tailfingen. Drei Jahre ist es her, dass die gebürtige Stuttgarterin Monika Hermle im ehemaligen Fabrikgebäude der Textilfirma Martin Ammann in der Martin-Luther-Straße ihre Galerie einrichtete. Seither stellt sie dort Kunst aus, ihre eigene ebenso wie die von Geistes – oder gar leiblichen Verwandten.

So war es auch am Samstag, und die Vernissage in der Martin-Luther-Straße geriet auf diese Weise zum "Familientreffen Hermle" – so formulierte zumindest Georg Rummel, Monika Hermles Cousin, den Sachverhalt in seiner einführenden Ansprache, in der er unter anderem Überlegungen über die Kluft zwischen künstlerischer Absicht und der nicht selten divergierenden Wahrnehmung der Betrachter anstellte. Rummel hat 25 Skulpturen zu der Ausstellung beigesteuert; seine Cousine, die Galeristin, zeigt außerdem 30 Arbeiten aus eigener Produktion. Monika Hermles Werke lassen sich als "experimentelle Kalligrafie" beschreiben – , im Schaffen Georg Rummels dominieren organisch-dynamischen und abstrakte Formen.

Wer sich die Ausstellung "Impressionen und Emotionen" in der früheren Trikotfabrik Ammann ansehen möchte, hat an den beiden kommenden Wochenenden Gelegenheit dazu. Sie ist vom Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Juni, und am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Juni, geöffnet.