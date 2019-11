Albstadt Falscher Polizist prellt Opfer um Erspartes

Albstädterin um Geld gebracht. Polizei sucht Zeugen

Der Betrüger riet der Frau dringend, ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, und überzeugte sie, Geld und Wertsachen zusammenzupacken und damit Richtung Ulm zu fahren. Per Telefon wurde sie nach Allmendingen gelotst, wo ein Unbekannter gegen 15 Uhr in der Straße "Grieß" wartete, um die Tasche in Empfang zu nehmen.