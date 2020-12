Albstadt Fahrpläne ändern sich

Für die morgendlichen Fahrten an Wochentagen bewegen sich die Anpassungen nur im Minutenbereich. Ab 8 Uhr beginnt dann der neue Takt. Nach Tailfingen und Onstmettingen fährt der Bus, Linie 44, jeweils zur halben und zur vollen Stunde in Ebingen ab. Nach Lautlingen, Margrethausen und Pfeffingen fährt die Linie 45 in Ebingen ebenso zur vollen Stunde ab. Die bewährten Streckenführungen und Umstiege Richtung Langenwand und Stiegel, Linie 45 und 46, auf den Lammerberg und ins Wohngebiet Nank, Linie 47, auf den Hohberg, den Allenberg und nach Burgfelden bleiben bestehen; die Umstiegszeiten sind an den neuen Takt angeglichen.