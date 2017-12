Albstadt Evangelischer Kindergarten wird kommunal

Auf die Kirchengemeinde Laufen – die die Trägerschaft nur zu gern behielte – käme also theoretisch ein Kostenanteil von 650 000 Euro – vor Zuschüssen – zu, doch damit erklärt sie sich überfordert. Die Landeskirche würde maximal 160 000 Euro beisteuern, vorausgesetzt, das Grundstück gehört der Kirchengemeinde, was in Laufen nicht der Fall ist. SPD-Stadträtin Lara Herter machte in der gestrigen Ratssitzung aus ihrem Herzen keine Mördergrube: "Aber die Trägerschaft will man behalten. Diese Dreistigkeit ist schwer zu überbieten."

Auch ihre Ratskollegen mochten da nicht mitspielen. Weitere Verhandlungen mit der Kirche halten sie – genau wie die Stadt – nicht für zielführend; stattdessen beschlossen sie, den Kindergartenvertrag aufzulösen, sobald der neue Kindergarten den Betrieb aufgenommen hat, und diesen samt Personal zu übernehmen. "Wie waren lange geduldig", erklärte der Erste Bürgermeister Anton Reger. "Aber jetzt müssen wir Nägel mit Köpfen machen."