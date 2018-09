Albstadt Europaweit klingen Glocken am internationalen Friedenstag

Erstmals in der Geschichte läuten am internationalen Tag des Friedens der Vereinten Nationen (UNO), am Freitag, 21. September, europaweit von 18 bis 18.15 Uhr Glocken gemeinsam.

Der 21. September ist seit 1981 ein internationaler Tag des Waffenstillstands und der Gewaltlosigkeit. Er erinnert diesmal an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren und an Ausbruch und Ende des Dreißigjährigen Krieges, um den Wert des Friedens für alle zu betonen. Wurde Westeuropa in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend von kriegerischen Auseinandersetzungen verschont, toben solche in zahlreichen anderen Ländern dieser Erde: derzeit auf fünf von sieben Kontinenten. Lediglich Australien und die Antarktis sind bisher von Kriegen verschont. 170 000 Menschen starben allein 2015 in Konfliktgebieten.