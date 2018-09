Albstadt Essen in Gemeinschaft

Alle 14 Tage wird im evangelischen Gemeindehaus in der Holderstraße für Jung und Alt gekocht. Der Mittagstisch steht allen offen, die gerne in Gemeinschaft essen. Willkommen sind Menschen aller Konfessionen und Glaubensrichtungen. Auch weniger betuchten Personen und Familien soll es möglich sein, dort gut zu essen, denn es gilt lediglich ein Richtpreis, so dass jeder nach seinen Möglichkeiten bezahlen kann. Kinder unter zehn Jahren essen kostenlos.