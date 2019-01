Albstadt Es war ein Vereinsjahr mit einigen "Paukenschlägen"

Ortsvorsteher Roland Merz dankte dem Musikverein für sein Engagement und seine Aktivitäten in der Gemeinde; danach folgten die Ehrungen. Für 60 Jahre Mitgliedschaft – davon 55 Jahre als Aktiver – wurde Hans Eißler geehrt, für 50 Jahre im Verein Peter Beck und Kurt Meier und für 30-jährige Mitgliedschaft Attila Maisch und Rolf Paul. Die Beiden wurden zu passiven, Tina Sessler zum aktiven Ehrenmitglied ernannt. Sie gehört dem Verein seit 25 Jahren an, musiziert in der Kapelle und ist in verschiedenen Ämtern tätig.

Bei den Neuwahlen wurden Marion Diebold, Carolin Maute und Markus Damang in ihren Ämtern als Vorsitzende bestätigt. Schriftführerin ist weiterhin Sonja Schempp, Kassiererin Tanja Stotz, Jugendleiterin Diana Zitzmann, Beisitzer sind Michael Rieber, Julian Merz, Sonja Shellhammer, Madeleine Leipert, Julia Dingler und Oliver Blickle, Kassenprüfer Rolf Beck und Karl-Heinz Schlenker.