Albstadt "Es soll einfach nur Spaß machen"

So findet montags von 18 bis 19 Uhr "Bewegung quer Beet" auf dem Tailfinger Sportgelände Lichtenbolstadion statt. Dienstags von 9 bis 10 Uhr ist im Meditationsgarten der Acura Kliniken in Truchtelfingen Yoga, auf dem Onstmettinger Spielplatz Hohberg geht es mittwochs von 10 bis 11 Uhr "Fit in den Tag mit Spaß und Bewegung".